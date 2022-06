Cremonese: Bove, Pellegri & Co. per un club Italia

Ovviamente l'idea è quello di prenderlo a titolo temporaneo, ma portarlo via da Trigoria non sarà affatto facile

La Cremonese ha guardato con occhi attenti Italia-Lussemburgo U21. Secondo Fabrizio Barbieri de La Gazzetta dello Sport, la società vorrebbe mettere le mani su alcuni azzurrini. Tra gli obiettivi, oltre Pellegri c'è anche Edoardo Bove. I lombardi, neopromossi in Serie A, hanno intenzione di creare una sorta di piccolo Club Italia ove i talenti azzurri possano crescere e formarsi. Ecco allora che il nome del centrocampista della Roma rientra negli identikit che dei grigiorossi. Ovviamente l'idea è quello di prenderlo a titolo temporaneo, ma portarlo via da Trigoria non sarà affatto facile. Il 20enne gode della totale fiducia di José Mourinho e, dopo una stagione da apprendista, nella prossima potrebbe trovare man mano sempre più spazio.