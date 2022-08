Cremonese, Alvini: “Che rabbia perdere così. Però in attacco dovevamo far male…”

Il tecnico dei lombardi: "Mi dispiace per i calciatori, la Cremonese non ha raccolto quello che avrebbe meritato"

Se a Firenze c’era rimasto male, a Roma forse anche di più, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Perché lì la partita l’ha perso al fotofinish, qui non meritava proprio di perderla. "Raccogliere zero punti dopo due partite giocate così ti lascia un po’ di rabbia – dice il tecnico Massimiliano Alvini a fine partita -. Mi dispiace per i calciatori, la Cremonese non ha raccolto quello che avrebbe meritato». Già, anche perché nella ripresa la squadra grigiorossa ha messo a dura prova la tenuta difensiva della Roma. «Abbiamo avuto diverse situazioni, l’avevamo preparata così, palleggiando dal basso. Ci vuole un po’ di tempo, la squadra è tutta nuova, serve l’adattamento, ma abbiamo avuto sempre un’identità, siamo stati sempre aggressivi. È logico che se ti presenti tante volte negli ultimi 30 metri e non fai male... La Cremonese ha fatto una grande partita di fronte ad una grande Roma. Ma ora basta applausi, è arrivato il momento di portare a casa anche i punti». A sorprendere è stato anche il gigante georgiano Lochoshvili. «Giocatore importante, giovane, può migliorare ancora molto, ma qui a Roma ha già fatto vedere cosa può fare».