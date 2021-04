Covid-19, Burdisso: “Io positivo come De Rossi, felice che ora stia bene”

Neanche un guerriero come Nicolas Burdisso è riuscito a sfuggire al Covid. In un’intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato delle sue condizioni, rivolgendo un pensiero all’amico De Rossi: “So che ora sta bene e sono felice. Purtroppo anche io ho avuto il Covid, con Daniele abbiamo scoperto praticamente insieme di essere positivi. Ho avuto febbre alta per giorni, ma per fortuna ora va molto meglio. Ho ancora un po’ di tosse, stanchezza e un malessere addosso che fatica ad andare via. Ma il peggio è alle spalle, guardiamo avanti”.