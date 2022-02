Costanzo si dimette: “Non potevo dare il mio contributo”

Il giornalista: "Non venivo più informato. Avrei voluto fare molte cose, ma a partire dallo stadio non è stato possibile e ho deciso di lasciare"

"Non riuscivo a fare le cose che volevo fare". Per questo motivo Maurizio Costanzo ha deciso di dimettersi dall’incarico di consulente della comunicazione della Roma, come riporta La Gazzetta dello Sport, in particolare per lo stadio. "Un po’ mi dispiace, sono da sempre tifoso giallorosso e speravo di poter dare il mio contributo, ma così non è stato. Non venivo più informato. Avrei voluto fare molte cose, ma a partire dallo stadio non è stato possibile e ho deciso di lasciare. Mourinho però non c’entra. Io sono assolutamente pro Mou. Detto questo, ho diversi rimpianti".