Corsa scudetto, Ancelotti sicuro: “Se la giocano Inter, Milan e Juve. Ma la Roma è squadra solida”

Carlo Ancelotti dice la sua sulla corsa scudetto in Serie A. Il tecnico dell’Everton, attualmente al quarto posto in Premier League, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: “E’ una corsa a tre Milan, Inter e Juventus. Il Napoli ha però le risorse per inserirsi nel discorso e la Roma mi pare solida”.

Il tecnico, che spera nell’acquisto a titolo definitivo di Robin Olsen dalla Roma, ieri ha parlato anche delle ultime vicende riguardo Zaniolo: Credo che i panni sporchi vadano lavati in casa e questo vale anche per lo spogliatoio. Ognuno di noi deve gestire l’aspetto personale come meglio crede, ma la pubblicizzazione rappresenta un danno per tutti e non solo per il giocatore. Internet ha allontanato e reso più difficili le relazioni personali, è molto difficile avere relazioni dirette e questo incide sulla nostra vita privata” ha detto a Radio 1.