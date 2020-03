Coronavirus, la Roma regala mascherine e gel

Ieri la Roma ha ufficializzato una bella iniziativa. Un’idea, ricorda ‘La Gazzetta dello Sport’, nata direttamente da James Pallotta, in uno dei suoi ultimi atti da presidente romanista. Il club giallorosso, infatti, nell’ambito delle contromisure da adottare per arginare i contagi legati al coronavirusdonerà migliaia di mascherine all’ospedale Spallanzani e dal 10 marzo fornirà anche duemila flaconi di gel igienizzante ai tifosi, distribuiti presso il Roma Store di piazza Colonna (in centro).