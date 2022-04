Corner infallibili, nessuno in A come Mourinho: undici gol e soluzioni infinite

Il gol segnato da Tammy Abraham dopo appena 56 secondi nell’ultimo derby e altri dieci così fanno la differenza

Nessuno come la Roma. Perché non c’è solo il gol segnato da Tammy Abraham dopo appena 56 secondi nell’ultimo derby, ma ce ne sono altri dieci a fare la differenza, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Già, perché in questo campionato nessuno ha segnato più gol dei giallorossi da calcio d’angolo, in tutto ben 11. Due più dell’Inter, che è quella che la segue più da vicino, con tutte le altre grandi della nostra Serie A che sono invece molto più dietro (Lazio e Napoli 5, Fiorentina e Juventus e Milan 4, Atalanta appena una rete). I calci d’angolo per la Roma sono una risorsa eccezionale. Basti pensare che questi 11 gol pesano esattamente per il 22% sul totale delle reti (50) messe a segno dalla squadra di José Mourinho. In altre parole, più o meno ogni 5 reti una ne arriva proprio da corner. Una bella media, che permette alla Roma di rendersi pericolosa anche in altri modi e – magari – di sbloccare o di risolvere una partita con delle soluzioni diverse, soprattutto quando ad esempio non riesce a farlo nelle vie consuete (e cioè con la produzione del gioco).