Coraggio e gol non bastano: Roma eliminata in semifinale

La Roma esce a testa alta dalla Coppa Italia nonostante la vittoria per 3-1 contro il Verona, nella semifinale di ritorno disputata al Tre Fontane. A fare la differenza, scrive Federica Scano su “La Gazzetta dello Sport”, è il k.o. subito in trasferta per 2-0 all’andata, che ha complicato decisamente l’accesso a una finale che manca ormai dal 2017. Resta comunque una squadra che finalmente ha ritrovato e mostrato carattere e bel gioco, due qualità che i giallorossi sembravano aver dimenticato ultimamente. Riccardi al 41′ ha aperto le marcature, poi D’Orazio ha raddoppiato ad inizio ripresa e Calafiori al 7′ ha firmato il tris.