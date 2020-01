Coppa Italia, la Primavera in semifinale: 4-1 all’Atalanta

La vittoria più bella contro la prima della classe. Non poteva esserci un quarto di Coppa Italia più emozionante per la Roma Primavera che vola in semifinale battendo 4-1 l’Atalanta, scrive Federica Scano su “La Gazzetta dello Sport”. I ragazzi di De Rossi non sbagliano a Zingonia e tornano nella Capitale non solo con il pass per la doppia sfida contro il Verona, ma con un atteggiamento finalmente da vincente, da grande squadra. E l’impresa è riuscita benissimo visto che fino ad ora i ragazzi di Brambilla non avevano ancora incassato un poker tra campionato, Youth League e Coppa Italia. “Me l’aspettavo, contro le grandi squadre i ragazzi non hanno mai fallito – ha detto de Rossi – ma dobbiamo migliorare la continuità e non consentire alle avversarie di riaprire gare che sembrano chiuse a nostro favore. Sulle qualità della rosa nessun dubbio: abbiamo giocatori forti. E’ una scossa per la stagione? Prendiamola così”.