Coppa ai giallorossi settimi in Serie A? Tre italiane in Europa League

Con questa combinazione nessuna squadra italiana giocherebbe la Conference League 2022/23

Con l'introduzione della Conference League sono cambiate anche le regole di accesso dai campionati alle competizioni internazionali. In questo momento la Roma, in Serie A, è in corsa per un posto in Europa League, arrivando quinta o sesta. Ma questo traguardo può essere raggiunto anche vincendo la Conference League il 25 maggio a Tirana, andando direttamente alla fase a gironi della prossima edizione. Ma cosa succederebbe se i giallorossi sollevassero la Conference e arrivassero settimi in campionato, quindi fuori dalle posizioni per l'Europa League e tecnicamente qualificata di nuovo in Conference? Come sottolinea 'La Gazzetta dello Sport', oltre ai giallorossi in Europa League andrebbero anche la quinta e la sesta della Serie A, per un totale di tre squadre, una in più. Al contrario, nella Conference League 2022/23non andrebbe nessuna squadra italiana.