Contro il Gent tornano Cristante e Kolarov

Settimana di super lavoro per la Roma, che giovedì sarà impegnata in Europa League contro il Gent nell’andata dei sedicesimi di finale. Quasi certamente Paulo Fonseca, come riporta “La Gazzetta dello Sport“, opererà dei cambiamenti rispetto alla squadra vista a Bergamo.

In difesa possibile il ritorno di Kolarov nel ruolo di terzino sinistro, anche perché Spinazzola contro l’Atalanta ha convinto poco. Mancini dovrebbe ritornare in retroguardia, Veretout è pronto a riprendersi un posto da titolare, così come Cristante, assente contro l’Atalanta per squalifica. Anche in attacco ci dovrebbero essere novità, visto che Under, scalpita per tornare a giocare.

Intanto la squadra belga prepara al meglio la sfida dell’Olimpico, visto che arriva con una striscia di cinque vittorie nelle ultime sei partite. A spargere ottimismo ci pensa Jonathan David, l’attaccante che in questa stagione ha già segnato 19 gol in 35 partite. “Sarà un’esperienza fantastica – ha detto –. La Roma è una grande squadra che ha molta qualità. Andiamo all’Olimpico con l’intenzione di ottenere un buon risultato. Chissà, potremmo sorprendere”. Possibile, ma dipenderà anche da come la squadra giallorossa si presenterà psicologicamente all’appuntamento.