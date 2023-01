Contro il Bologna tocca a Dybala. La rincorsa della Roma passa da Mourinho

La Roma è settima in classifica , ma il mantra di Pinto resta solido: "L'obiettivo è la zona Champions. Abbiamo la rosa per crederci, ma serve crescere".

Lo sforzo estivo a qualcuno, amante del senno di poi, può apparire non sufficiente, ma rivediamo le basi da cui si era partiti, ovvero il bilancio al 30 giugno. Con ricavi pari a 200 milioni, le perdite sono arrivate a 219.3 milioni nella scorsa stagione, dopo il -204 del 2019-20 e il -185 del 2020-21: in totale 608 milioni bruciati in questi esercizi. È partendo da questi fondamentali che i Friedkin, e di conseguenza Pinto, si sono mossi, allestendo una squadra che ha un monte ingaggi al 30 giugno pari a 154 milioni e che adesso sono in stati sforbiciati di una ventina di milioni, nonostante il mese di gennaio abbia portato in dote a Mourinho un nuovo arrivo, Ola Solbakken, anche lui a parametro zero, ma concupito da diverse società, prima fra tutte il Napoli.