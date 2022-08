Continua il pieno d’amore per la Roma

Roma-Cremonese è già tutto esaurito. Ieri venduti 4 mila pacchetti per le gare contro Atalanta, Lecce e Napoli

Redazione

I tifosi della Roma continuano a non lasciare sola la loro squadra del cuore, scrive chiaraz Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. E, anche, ad approfittare delle offerte che la società giallorossa mette a disposizione dei romanisti per riempire sempre di più lo stadio Olimpico.

Intanto è sold out Roma-Cremonese, debutto casalingo in gare ufficiali per questa stagione. Poi, nella giornata di ieri, sono stati venduti quasi 4mila pacchetti nel giro di sole sei ore per le sfide contro Atalanta, Lecce e Napoli.

La Roma, infatti, ha introdotto, come già fatto anche lo scorso anno, pacchetti di tagliandi a partire da 79 euro ed è chiaro che c’è un vantaggio economico rispetto a quello delle singole partite. Le date e gli orari delle tre partite sono ancora da confermare, orientativamente ad oggi si sa solo che con l’Atalanta la sfida è in programma nel fine settimana del 18 settembre, quella contro il Lecce per il 9 ottobre e quella contro il Napoli per il 23 dello stesso mese.

Non solo campionato: se per la Serie A gli abbonati sono 36mila, per le coppe (le tre gare del girone di Europa League e una di Coppa Italia) si è già arrivati a quota 15mila. C’è tempo fino al 24 agosto per sottoscrivere la tessera, altre due settimane per poi tirare le somme di una stagione che, se la Roma rispetterà le premesse, può avere un Olimpico, tra Italia e Europa, pienissimo. Se non sempre, almeno molto spesso.