Conte spinge ancora per Dzeko: è l’obiettivo numero uno per l’attacco dell’Inter

È pronta un’altra rivoluzione in casa Inter. Se i punti di vista del tecnico e del club, intorno al mercato, saranno gli stessi, buon per tutti, altrimenti ogni scenario resta aperto, anche quello di una separazione, scrive Davide Stoppini su “La Gazzetta dello Sport”. Di certo c’è che, in linea generale e seppur con sfumature diverse, all’Inter si è raggiunta una convinzione abbastanza diffusa. Questa stagione, in particolare quanto avvenuto dopo il lockdown, ha mostrato che la prossima Inter non subirà solo dei ritocchi. C’è piuttosto l’intenzione di mettere mano profondamente all’organico, in entrata e in uscita. È cambiata la strategia: per tutti saranno ascoltate offerte. Per i big – di Brozovic e Skrinar s’è già scritto – e anche per altri calciatori che sono in nerazzurro da diverso tempo. La diagnosi è quella di un gruppo con scarsa personalità, abituato a “non vincere”.

La cura di Conte parte da una conferma e arriva a rinforzi pesanti in ogni reparto. La conferma è quella di Lautaro, che il tecnico vorrebbe trattenere. E per il quale la società ha tenuto duro fin qui, al pressing del Barcellona. La permanenza del Toro permetterebbe di non stravolgere il reparto offensivo. Ma lì Conte vuole un innesto di alto livello. E il nome non è nuovo. È sempre lo stesso, oggi come 12 mesi fa. Edin Dzeko è il calciatore con il quale il tecnico vorrebbe lavorare. E resta in prima fila, anche se tutto dipenderà da quel accadrà tra la Roma e il bosniaco e anche dall’andamento dei giallorossi in Europa League.