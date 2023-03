Conte e De Zerbi: voglia d’Italia. E ora la Roma si mette in fila

L’Inghilterra ha scoperto di recente il "De Zerbi-ball" e se n'è innamorata. Il tecnico italiano sta stupendo la Premier League con il suo Brighton, scrive Alex Frosio su La Gazzetta dello Sport. In questo momento, è la squadra che - dopo il sorprendente ed evolutissimo Arsenal di Arteta capolista - gioca il miglior calcio dell'isola. E non è sondando varie piste, dal possibile ritorno di Pochettino - che li raggiunse la finale di Champions e che altrove non ha avuto lo stesso successo - a Luis Enrique. Anche il Chelsea in realtà ha rivolto di nuovo il suo sguardo verso Brighton, e non sarebbe clamoroso un altro "prelievo" dalla costa do-poquello di Potter. Ma qui si parla di voglia d'Italia, e per quanto riguarda De Zerbi quella voglia arriva soprattutto da Roma. Il club giallorosso ha avviato da tempo un canale di preferenza verso il tecnico italiano se il matrimonio con Mourinho dovesse tramontare. Ma bisognerebbe capire quanto questo interesse sia comi-sposto. De Zerbi non ha nascosto il desiderio di tornare - un giorno - nel campionato italiano, ma in questo momento è uno degli allenatori più "attenzionati" d'Europa ed è impiegato nel miglior confrontarsi con i migliori al 1 gnondo (come Guardiola chegli ha fatto i complimenti o Klopp del quale è già diventato quasi la bestia nera). De Zerbi è legato al Brighton da un contratto da 5 milioni netti a stagione per quattro anni. Nell'accordo c'è anche una clausola di rescissione, intorno ai 10 milioni, ma variabile a seconda di vari fattori, tra cui i risultati ottenuti in stagione.