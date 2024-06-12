Banza, Fresneda, Boga e sullo sfondo anche Chiesa. Come scrive Andrea Pugliese de La Gazzetta dello Sport tra Florent Ghisolfi e Fali Ramadani ci sono stati dei contatti nelle ultime ore, dove si è parlato di molti assistiti del procuratore albanese, con cui il nuovo responsabile dell'area tecnica giallorossa ha da tempo un ottimo rapporto. Un centravanti, un terzino destro e due esterni d'attacco. Anche se poi l'operazione più suggestiva, quella legata a Federico Chiesa, è anche la più difficile e costosa. E, di conseguenza, anche la più lontana dagli attuali radar giallorossi. Che, invece, sono ben posizionati sugli altri tre giocatori, tutte pedine che andrebbero a coprire ruoli dove la Roma deve assolutamente trovare presto dei titolari.