Conferma per Florenzi, ballottaggio Perotti-Mkhitaryan

C’era chi, probabilmente, moriva dalla voglia di tornare ad accarezzare il pallone. Come riporta La Gazzetta dello Sport, alle porte c’è l’importantissima sfida di domenica prossima contro il Torino di Mazzarri. Sfida che la Roma vuole vincere anche per preparare al meglio quella successiva, contro la capolista Juventus. Ecco perché ieri i giallorossi sono tornati ad allenarsi con il sorriso, cosa che farà anche oggi a Trigoria ma soprattutto domani al Tre Fontane, quando alle ore 15 i giallorossi si alleneranno davanti a 2600 tifosi nella prima seduta aperta di questa stagione.

Ieri mattina il gruppo guidato da Fonseca ha ripreso tutta una serie di lavori fisici e atletici, prima di dedicarsi alla parte tattica. Hanno svolto lavoro personalizzato Cristante (che punta a rientrare in gruppo a metà gennaio), Pastore (out dal gruppo da oltre un mese, il bollettino continua a parlare di edema per una botta all’anca), Santon e Kluivert. Lavoro individuale programmato invece per Pellegrini e Smalling, che saranno però disponibili per la partita di domenica prossima. A Trigoria, invece, non c’era Zappacosta, volato a Cortina con la fidanzata per festeggiare lì il Capodanno. Il terzino del Chelsea, del resto, è ancora out per altri tre mesi dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e aveva lavorato duramente nel corso delle festività natalizie. Con il Torino potrebbe così essere confermato per la quarta volta consecutiva Florenzi nel ruolo di terzino destro. Davanti, a sinistra, ballottaggio tra Perotti (favorito) e Mkhitaryan.