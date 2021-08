Conference League non è certo un trofeo minore: vincerlo vale 30 milioni

Se la Roma stasera dovesse qualificarsi incasserebbe di diritto 2,94 milioni come premio per l’accesso ai gironi

Un potenziale tesoretto da trenta milioni di euro. Molto dipenderà dal market pool e dalla variabile legata agli eventuali incassi, ma quel che è certo è che se la Roma dovesse arrivare fino in fondo alla Conference League porterebbe a casa un bel gruzzoletto, come riporta La Gazzetta dello Sport. Se la Roma stasera dovesse qualificarsi incasserebbe di diritto 2,94 milioni come premio per l’accesso ai gironi. Dove giocherebbe sei partite: 500mila euro a vittoria e 166mila per il pareggio. In più un bonus finale di 650mila euro per la vittoria del girone e di 325mila per il secondo posto. Poi c’è il ranking storico, che porterà nelle casse giallorosse un milione e 335mila euro. A questa cifra va aggiunta la quota del market pool: 23,5 milioni di euro da dividere in base alle federazioni partecipanti ed all’avanzamento delle squadre. Infine gli incassi: considerando però che le gara casalinghe potrebbero essere 9 (più la finale), è facile pensare che arrivando in fondo potrebbero arrivare 6-7 milioni.