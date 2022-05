Conference a Mou e Roma settima? Tre italiane in Europa League

L’Italia quindi non avrebbe squadre nella Conference League del 2022-2023

Se la Roma non arrivasse nelle prime sei del campionato, ma riuscisse ad alzare la coppa della Conference League nella finale di Tirana, l’Italia l’anno prossimo avrebbe un posto in più in Europa League. Oltre ai giallorossi (che accederebbero direttamente alla fase a gruppi) andrebbero in Europa League anche la quinta e la sesta del campionato, come riporta La Gazzetta dello Sport. L’Italia quindi non avrebbe squadre nella Conference League del 2022-2023, ma ben tre nella manifestazione “superiore”.