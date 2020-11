Con il ritorno di Smalling la Roma ha mantenuto la porta inviolata per due partite consecutive. Sarà un caso, ma all’Olimpico in campionato non succedeva da febbraio, riporta Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. “Tre punti importanti, conquistati con il giusto atteggiamento” ha detto Chris sui social. Lo lodano anche i suoi compagni: “Non lo scopriamo oggi, è un giocatore di esperienza e di grande importanza” ha spiegato il compagno di reparto Mancini.