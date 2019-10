Con queste ali ora si vola: “Battiamo pure il Napoli”

Il primo ha messo subito alle corde l’Udinese, l’altro l’ha invece definitivamente messa al tappeto. Fonseca si coccola soprattutto i due esterni d’attacco, Zaniolo e Kluivert, assolutamente decisivi per la vittoria in terra friulana. Quel 4-0 porta soprattutto la loro firma, come riporta La Gazzetta dello Sport. “Ho la fiducia del mister e per un giocatore giovane come me questa è una cosa molto importante – dice l’attaccante olandese -. Abbiamo tirato fuori tutto il nostro coraggio e nella ripresa abbiamo giocato anche meglio: aspettando, recuperando e ripartendo bene“.

Serata speciale anche per Zaniolo, che ieri ha segnato la sua terza rete consecutiva, la prima fuori casa da quando è alla Roma e la decima in giallorosso, in 49 partite totali. Un bottino importante, che gli permette a tutti gli effetti di superare Cassano nella classifica dei baby goleador della storia giallorossa.

Da oggi in poi Zaniolo è il quinto romanista più giovane di sempre ad andare in doppia cifra, segnando il suo decimo gol a 20 anni e 120 giorni. Meglio di lui nella Roma solo Totti, Amadei, Bacci e Di Benedetto.