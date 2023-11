Con Pellegrini Mou ritrova fantasia, carisma e calci da fermo

Due anni fa Mourinho fu chiarissimo : "Se avessi tre Pellegrini giocherebbero sempre tutti e tre". Probabilmente oggi Mou si accontenterebbe anche di averne uno solo, sano e decisivo, come a Lorenzo è capitato di essere spesso proprio nel primo anno romano del portoghese, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport .

Il capitano della Roma, del resto, è oramai recuperato e il 26 novembre, contro l’Udinese, sarà regolarmente al suo posto. E con lui Mou è davvero come se recuperasse tre giocatori. Perché con Pellegrini la Roma ritrova l’uomo della fantasia , quello capace di cucire il gioco e di legare i reparti, centrocampo e attacco.

