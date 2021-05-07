Non si vive solo di Mourinho e la Roma lo sa bene. L'effetto che il portoghese sta avendo su tutta la città, lo vorrebbe sfruttare anche sul discorso stadio. Come si legge su La Gazzetta dello Sport, i problemi non mancano. Rodovan Vitek, il magnate ceco interessato ai terreni di Tor di Valle, ha inviato una lettera al Campidoglio minacciando una causa che coinvolgerebbe anche la Roma stessa. Il club dei Friedkin si dice tranquillo. Quando si risolverà questa grana, la Roma presenterà nuove aree per un altro progetto.