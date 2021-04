Con la rivoluzione Serie A con 18 club e due retrocessioni

Cosa succederebbe se Juventus, Inter e Milan fossero estromesse dalla prossima Serie A? Fra i tifosi c’è anche chi pensa (o teme) che le tre grandi potrebbero essere cancellate anche da questo campionato, se la Uefa spingerà le singole federazioni al pugno duro. E così accadrebbe che si qualificherebbero nella prossima Champions – pur ridimensionata – Atalanta, Napoli, Lazio e Roma. Anzi, se il pugno duro del presidente Ceferin fosse confermato i giallorossi potrebbero addirittura volare subito in finale dell’attuale Europa League insieme al Villarreal, qualora Manchester United e Arsenal fossero squalificati, scrive Massimo Cecchini su “La Gazzetta dello Sport“.

E’ lecito chiedersi cosa sarebbe una Serie A senza bianconeri, nerazzurri e milanisti. Sulla carta, evaporerebbero 72 scudetti complessivi e ci sarebbe un bacino di sedici milioni di tifosi senza rappresentanza. La Serie A, naturalmente, non potrebbe restare a 17 squadre e c’è chi dice che sarebbe il momento di arrivare a quel dimagrimento a 18 auspicato spesso, soprattutto in presenza di più partite europee, ma dopo l’assegnazione dei nuovi diritti tv non sarebbe semplice far digerire a Dazn un sostanzioso pacchetto di gare in meno. In un format a 18 invece – detto che dar corso al salto di categoria dai cadetti sarebbe obbligatorio – le retrocessioni potrebbero essere solo due.