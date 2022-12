Con il Bologna 18° tutto esaurito. Pienone pure con il Salisburgo

Una voglia di Roma che non va mai in vacanza, scrive Emanuele Zotti su. A poco meno di un mese dalla ripresa del campionato, i biglietti per la gara del 4 gennaio con il Bologna all’Olimpico sono ad un passo dall’essere “polverizzati”. Sono meno di tremila i tagliandi ancora disponibili per la prima sfida casalinga del 2023, destinati ad essere venduti nelle prossime ore.

Per continuare ad alimentare l’effetto Olimpico e provare a vivere un’intera stagione con il tutto esaurito sugli spalti, dagli uffici di viale Tolstoj continuano a studiare nuove iniziative. Il pack da 3 gare per assistere alle sfide casalinghe con Fiorentina, Empoli e Verona - usufruendo di una tariffa dedicata - sono già esauriti, mentre sono ancora disponibili i mini pacchetti da 2 partite (le opzioni previste sono Juventus/Sassuolo, Udinese/Milan e Inter/Salernitana). Procede spedita anche la prevendita per il ritorno dei playoff di Europa League con il Salisburgo in programma il 23 febbraio: terminata la fase di prelazione, rimangono poche migliaia di biglietti. Come accaduto l’anno scorso con Bodo Glimt e Leicester, gli uomini dello Special One si giocheranno la permanenza in coppa davanti a 60mila romanisti. Un “dettaglio” che ha già fatto la differenza.