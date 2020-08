Come sta il Siviglia: finale di Liga in crescendo. E Ocampos è una certezza

Il caldo e il coronavirus. Questi i nemici del Siviglia di Lopetegui nella preparazione della partita con la Roma. In Andalusia le temperature accarezzano i 40 gradi e al Siviglia non vedono l’ora di partire per la Germania, riporta “La Gazzetta dello Sport”. Dopo lo stop di 48 ore per la positività al Covid di Gudelj, Lopetegui ha richiamato i suoi in campo per tre giorni di seguito, da giovedì a ieri.

Si alleneranno in casa ancora solo un’altra volta prima della partenza fissata per martedì. La notizia principale è il recupero del fondamentale portiere Tomas Vaclik, infortunatosi in Liga al ginocchio destro e apparentemente pronto per giocare contro la Roma. Lopetegui in Germania dovrà fare diverse scelte tra centrocampo e attacco, con Ocampos e De Jong uniche certezze in una squadra che ha chiuso la Liga in grandissima forma.