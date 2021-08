Come giocheranno le 20 di A: Roma meno dialogo e più profondità. Gol a rimorchio

Nella squadra di Mourinho spazio agli inserimenti dei centrocampisti

Non c’è più Dzeko e con Abraham e Shomurodov cambia la formula d’attacco: meno dialogo e più profondità. Così la difesa avversaria tende ad abbassarsi e c’è spazio per gli inserimenti senza palla dei vari trequartisti, da Zaniolo a Mkhitaryan passando per Pellegrini. I due centrali di centrocampo - riporta La Gazzetta dello Sport - dovranno correre e anche sgolarsi per richiamare all’ordine i compagni: l’equilibrio non deve mancare.