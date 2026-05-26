eri è stato il giorno dei festeggia-menti, con Gasperini e i calciatori della Roma a gioire a Trigoria per la qualificazione alla Champions insieme a tutti i dipendenti del club. Da oggi, però, si torna a pensare al futuro. Che poi, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, vuol dire soprattutto mercato. in questo momento Gasperini ha dato la priorità a due ruoli: quello del trequartista (dove ha chiesto due innesti) e quello dell'esterno a tutta fascia. Gasp che ha messo gli occhi su una lista di quattro attaccanti da cui spera di avere due pepite d'oro: Greenwood (Marsiglia), Zirkzee (Manche-ster United), Summerville (West Ham) e Nusa (Lipsia). Gasperini è tornato a mettere gli occhi su Joshua Zirkzee, inseguito a lungo la scorsa estate prima che Carrick bloccasse tutte le operazioni dello United. Costo dell'operazione circa 30 milioni di euro, dieci meno di Crysencio Summerville, che il West Ham venderà vista la retrocessione in Championship e i conti da sistemare. In Francia, invece, gli occhi sono tutti su Mason Greewnwood, un altro che probabilmente dovrà lasciare la sua squadra (il Marsiglia) per esigenze di bilancio. anche in Francia hannoi conti da sistemare (vista la mancata partecipazione alla prossima Champions), tanto che lo stesso Greenwood pochi giorni fa ha detto: "Spero di poter restare ma ancora non lo so". Tra l'altro i rapporti tra i due club sono ottimi. E infine c'è Antonio Nusa, un pallino di Gasperini già da un paio di anni. Il norvegese gioca al Lipsia, viene valutato circa 40 milioni di euro. E poi c'è Dodo, un altro nome che a Gasp piace da tempo e che la Roma segue con attenzione (e forse anche qualcosa in più). Ieri il brasiliano hamesso il suo like alle foto pubblicate dai social giallorossi sulla festa a Trigoria.