Colonia portoghese a Trigoria: Fonseca spinge per Boto

Due mesi e poi il mercato di gennaio entrerà nel vivo, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Paulo Fonseca, per quel giorno, spera di avere un nuovo terzino destro e un attaccante (col nome di El Shaarawy sempre in cima alla lista), ma spera di avere prima un direttore sportivo con cui lavorare.

La sensazione è che, a breve, qualcosa di concreto possa arrivare, con il nome di Campos che non esce mai dalla rosa e quelli di Boldt ed Emenalo ormai fuori dai giochi. Se Sartori sarebbe un profilo in grado di mettere tutti d’accordo, non fosse altro per la conoscenza del calcio italiano e internazionale, sono confermati gli incontri inglesi e svizzeri con Josè Boto.

Fonseca lo conosce bene per averci lavorato nell’ultimo anno allo Shakhtar e sa che ha caratteristiche che i Friedkin cercano nel nuovo responsabile di tutta l’area sportiva: sa costruire le squadre ma, soprattutto, è un grande esperto di calcio. Per quasi un decennio ha lavorato al Benfica e nella sua carriera ha scovato gente come Oblak, Di Maria, David Luiz e Witsel, non proprio gli ultimi arrivati.