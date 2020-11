Cluj, Petrescu sbotta: “Basta, voglio andarmene via”

Non c’è esattamente un clima sereno in casa del Cluj e la Roma stasera proverà ad approfittarne, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

Almeno stando alle parole del tecnico Dan Petrescu (ex giocatore del Genoa), sembra che a tutto pensi la squadra romena tranne che al campo: “Non voglio restare qui – dice Petrescu – e dopo la partita spiegherò tutto. Non mi sono pentito di quello che ho detto giorni fa, che non ce la faccio più. Mi prenderò una pausa di qualche giorno, poi vedremo. Dovessi restare, non lo farei per i soldi”.