Ciao Veretout, va al Marsiglia. Idea Fulham per Kluivert

Per il francese 11 milioni più bonus. L’olandese piace ai londinesi, Perez verso il Celta

Redazione

Veretout al Marsiglia, Villar molto vicino alla Sampdoria, Carles Perez al Celta Vigo. E poi, ancora: Kluivert che ragiona tra Premier e Serie A, Shomurodov che ragiona e basta, Diawara che non sembra avere - ancora - intenzione di muoversi e il croato Coric che fa i video. Tra situazioni più o meno chiare si muove anche il mercato in uscita della Roma, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

È chiaro che non è appassionante come quello in entrata ma, per certi versi, è altrettanto importante. Perché è anche dalle cessioni, dai soldi che entrano e dagli ingaggi che vengono risparmiati, che la Roma può, o potrà avere, un ulteriore tesoretto da investire. Per un altro centrocampista o per un difensore di piede sinistro.

I più vicini alla cessione sono i due centrocampisti Veretout e Villar. Il primo è praticamente un giocatore del Marsiglia, anche se manca ancora l’ufficialità. Veretout andrà a titolo definitivo per 11 milioni più 4.5 di bonus così divisi: due dipenderanno dalle sue prestazioni e dalle presenze, 2.5, in due anni, dalla qualificazione alla Champions del Marsiglia. Villar, invece, punta a restare in Italia, dopo l’esperienza poco felice al Getafe, ed è molto vicino al prestito con obbligo di riscatto alla Sampdoria. Nel suo caso il problema non è l’ingaggio, perché guadagna intorno al milione, ma la certezza che il prestito diventi poi acquisto definitivo (per una cifra non inferiore agli 8 milioni). Carles Perez, invece, è vicino al Celta Vigo: si può chiudere già in giornata.

Non ci sono stati, ancora, passi in avanti per Shomurodov e Kluivert. Piacciono entrambi al Torino, il primo interessa, e molto, al Bologna, il secondo ha offerte dalla Premier League, ma la trattativa con il Fulham, nonostante il viaggio di Pinto a Londra, non è ancora decollata del tutto. Questione di costi e di stipendi: la Roma vuole monetizzare da entrambi primo perché, nel caso di Kluivert, i due prestiti con diritto non hanno portato a nulla di definitivo e secondo perché, nel caso di Shomurodov, dalla sua partenza può dipendere, o meno, l’accelerata per Andrea Belotti. Capitolo Calafiori: il terzino ha rifiutato la Cremonese, non è convinto del Basilea e aspetta altre offerte.

