Ciao Kluivert: va al Bournemouth per 11 milioni

Justin Kluivert è del Bournemouth. La Roma incassa 11 milioni più uno di bonus, legato alla salvezza del club ed alle presenze dell’olandese (500 mila euro ogni 20 partite), per una plusvalenza di 7 milioni, come riporta La Gazzetta dello Sport In più avrà anche il 5% sulla futura rivendita. Nei prossimi giorni a Trigoria aspettano il pagamento dai coreani per la seconda parte della tournée, il club sta già però studiando in caso soluzioni alternative.