“Ciao Carle'”. L’abbraccio a Mazzone di tutta Ascoli e i suoi allievi

Un bambino con la maglia di Dybala attraversa la chiesa per chiedere un autografo e una foto a tutti i calciatori dell’Ascoli. È una delle centinaia di cartoline del pomeriggio dei funerali di Carlo Mazzone, scomparso sabato a 86 anni, dopo 797 giornate in panchina, un record, scrive Valerio Piccion su La Gazzetta dello Sport. Ascoli ha accompagnato la cerimonia con il lutto cittadino riempiendo non solo la chiesa di San Francesco, ma l’intera Piazza del Popolo, uno dei “salotti” più affascinanti d’Italia. Vicino allo stadio un semplice striscione, “ciao Carle’”. Vicino al centro storico il ricordo della famosa corsa sotto la curva dell’Atalanta da allenatore del Brescia: «Se famo 3-3 - la scritta disegnata dei tifosi dell’Ascoli - vengo sotto ‘a curva». E proprio il Brescia era rappresentato dal presidente Massimo Cellino, numero uno del Cagliari della conquista dell’Europa, una delle imprese più belle di Mazzone, 30 anni fa. Ma c’erano anche tanti allievi, colleghi, avversari: fra gli altri Calori, Novellino, Muzzi, Cosmi, Iachini, Scarchilli, Cappioli, Castori, Giovanni Galli, Pagliuca e Candela. Quest’ultimo ha spiegato il perché della sua presenza: “L’amore per la vita”. Ma c’erano stendardi e rappresentanze di tutte le squadre in cui Mazzone ha speso le sue energie. Poi i tre nipoti: Iole, Alessio e Vanessa. Che ha detto: "Nonno è andato via soltanto dalla vita terrena. Ma ora col presidente Rozzi (il dirigente dell’Ascoli più vincente, ndr) comincia la partita per sempre con Dio".