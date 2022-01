Chiffi e le scelte criticate a Milano: male per l’Aia, ma non è sospeso

Il designatore Rocchi aveva già previsto di turnare le sue giacchette nere, al di là delle prestazioni della Befana

Il nome di Daniele Chiffi non figura nelle designazioni per le gare di domani in Serie A. E la cosa, ieri pomeriggio, ha scatenato la reazione dei tifosi della Roma sui social, come riporta La Gazzetta dello Sport. Il sospetto era che il fischietto di Padova fosse stato sospeso per i presunti errori nella direzione di Milan-Roma di giovedì, finita nel mirino della critica soprattutto di José Mourinho e dell’ambiente giallorosso. In realtà, da quanto filtra dai vertici Aia, la prova di San Siro c’entra poco o nulla con le scelte degli arbitri per la 21a giornata di Serie A. Vista la vicinanza degli impegni, il designatore Rocchi aveva già previsto di turnare le sue giacchette nere, al di là delle prestazioni della Befana. Infatti, nessuno degli arbitri scesi in campo il 6 gennaio è stato confermato per le gare di domani. Parziale eccezione per i “varisti”: Irrati (al Var in Juve-Napoli) dirigerà Venezia-Milan, mentre Aureliano (al Var proprio in Milan-Roma) è stato designato come Var di Inter-Lazio.