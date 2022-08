Chi sarà il nuovo Casadei? C’è anche Faticanti nella giovane Italia in vetrina

La sensazione è che dopo quello che sta succedendo in questi giorni con Cesare Casadei, miglior giocatore delle ultime fasi finali in Emilia e volato a Londra - sponda Chelsea - senza neanche aver esordito con la maglia dell’Inter, gli occhi sul campionato Primavera si moltiplicheranno, scrive Marco Calabresi su La Gazzetta dello Sport. Forse aumenteranno le occasioni in prima squadra per i giovani azzurri o forse no, visto che negli anni si è parlato tanto ma è cambiato poco: nella prima giornata di Serie A, su 220 titolari schierati, solo sei sono italiani nati dopo il 1° gennaio 2000. Di sicuro, però, di giovani da seguire ce ne sono come sempre parecchi.

Sarà un campionato importante anche e soprattutto per gli italiani, perché porterà al Mondiale Under 20 (a cui parteciperanno principalmente i 2003, che in Primavera saranno in minoranza) e anche a un nuovo Europeo Under 19 in cui gli azzurrini di Bollini (che si è invertito con Nunziata, passato in Under 20) dovranno dare continuità alla semifinale dei 2003 di giugno. Di quella squadra, giocando sotto età, faceva già parte Giacomo Faticanti, capitano della Roma che porta il numero 16 in onore di De Rossi: pochi giorni fa ha firmato il rinnovo fino al 2026. Giallorossi che hanno invece deciso di mandare in prestito un altro dei migliori 2004, il portiere Mastrantonio (alla Triestina). Si sono divisi i gemelli D’Alessio: Francesco è rimasto alla Roma, Leonardo è andato al Milan, ma a causa di un problema all’occhio non rientrerà prima di sei mesi.