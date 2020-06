Che stadio troveremo: sagome e luci sugli spalti per salvare il fattore campo

Juve-Inter è sempre stata una delle gare storicamente più rumorose del nostro calcio. E invece era assordante il silenzio dello Stadium, rotto solo dalle esultanze dei bianconeri al vantaggio di Ramsey e dagli applausi di tutti i compagni per Dybala dopo lo strepitoso gol del raddoppio. Una sensazione strana a cui dovremo abituarci per un po’, nella speranza che la curva dei contagi sia tranquillizzante e consenta magari già a luglio una riapertura parziale degli stadi, riporta “La Gazzetta dello Sport”.

Nel frattempo la Germania ha fatto da apripista lanciando anche dei suggerimenti a chi vuole rendere un po’ meno tristi gli impianti privi di pubblico: sagome di cartone con le immagini dei veri tifosi (al Borussia Park di Mönchengladbach), video messaggi sul maxi schermo a partita in corso, cori registrati. Si lavora di fantasia, insomma. In Danimarca si è andati oltre: l’Aarhus ha creato insieme alla piattaforma digitale Zoom una specie di stadio virtuale, si può perfino scegliere la tribuna. Grazie a una serie di schermi posizionati sugli spalti i tifosi seguono la partita da casa ma con la stessa visuale che avrebbero allo stadio.

In Italia mancano due settimane alla ripresa del campionato e sono ancora allo studio le iniziative per rendere un po’ meno deprimenti gli stadi vuoti. La Lega preparerà un protocollo che sarà condiviso da tutte le squadre, ma qualcuno si sta già attrezzando. Il Cagliari, ad esempio, vorrebbe utilizzare luci a led e cartonati per simulare la presenza dei tifosi, con le luci preferite alle sagome perché a Cagliari tra vento e sole non è semplice gestire cartonati o lunghi teloni. Il club vorrebbe anche animare in modo particolare la Curva Futuro. C’è da tempo un progetto che porta i bambini da tutta la Sardegna allo stadio per trasmettere i valori sani dello sport. Adesso si sta pensando di appendere nel piccolo settore (che si trova tra la Curva Sud e la tribuna) i disegni e i cartelli fatti dai bimbi durante l’anno, oppure di trasmettere ogni tanto i loro cori registrati. L’Inter proietterà grafiche tramite led addizionali e poi immagini virtuali grazie all’aiuto dei vari broadcast. E anche il Milan potrebbe seguire questa strada. La Lazio ha promosso l’acquisto di gigantografie (o sagomati) per i tifosi che ne facciano richiesta inviando una foto. L’acquisto si può fare online oppure nei negozi ufficiali. Il ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana. Le gigantografie saranno sistemate sui seggiolini dell’Olimpico.