Che accade contro le big? Roma, niente drammi: “La personalità c’è”

Contro le altre grandi del torneo il bilancio parla chiaro, visto che, a fronte dei tre successi, ci sono 6 pareggi e 7 sconfitte, compresa quella nei quarti di finale di Coppa Italia.

Gli alibi non mancano affatto, scrive Massimo Cecchini su “La Gazzetta dello Sport”, ma per ritrovare una sconfitta con un passivo così pesante, bisogna ritornare indietro di otto anni. La prima vera sconfitta dell’era Friedkin (quella a tavolino contro il Verona non è certo addebitabile all’allenatore) è insomma tutta da metabolizzare. Un caso? Oppure, dal punto di vista mentale, quando si alza il livello la squadra giallorossa perde quella leggerezza che invece fa parte del suo dna di squadra votata all’attacco?

Una cosa è certa, la nuova proprietà non si aspettava una frenata così brusca, che se i tanti assenti – e i troppi a mezzo servizio – potevano lasciare ipotizzare uno stop.

In ogni caso, c’è voglia di cambiare anche l’organizzazione delle trasferte, visto che Fonseca lamenta il rientro notturno assai tardo di giovedì notte e il relativo allenamento ridotto per venerdì. Comunque, oltre al recupero degli infortunati, è probabile che il primo obiettivo di Fonseca sia quello di tirare a lucido Dzeko. Contro il Napoli si è visto che il centravanti, reduce dalla positività al Covid, ha potuto fornire solo l’ombra del suo rendimento abituale.