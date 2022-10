Champions, la prima volta delle giallorosse: sfida allo Slavia Praga

L’esordio sarà stasera a Latina (causa mancanza di uno stadio consono con impianto di illuminazione nella Capitale), ma la voglia di fare bene fa superare qualsiasi ostacolo

Redazione

Comincia l’avventura più bella che il calcio di club possa proporre scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Comincia la Champions League e la Roma, per la prima volta, è invitata al tavolo dei grandi. L’esordio sarà stasera contro lo Slavia Praga a Latina (causa mancanza di uno stadio consono con impianto di illuminazione nella Capitale), ma la voglia di fare bene fa superare qualsiasi ostacolo, e lo chiarisce il tecnico Alessandro Spugna.

«Il sorteggio è stato benevolo, – spiega in conferenza – però giocare partite internazionali non è facile. Non lo è domani, non lo sarà col St.Polten, tanto meno col Wolfsburg. Adesso abbiamo un’idea diversa da quando abbiamo iniziato i preliminari. Ci giochiamo un girone senza paura di nulla, non dobbiamo temere nulla, ma dobbiamo avere rispetto di una squadra come lo Slavia».

Ne è conscia anche Manuela Giugliano, tra le leader delle giallorosse. Non a caso è lei che indossa la maglia numero dieci. «A Roma è un’importanza immensa, un orgoglio, la responsabilità nell’indossarla mi aiuta ad arrivare, insieme alla società, il più in alto possibile». L’ottimismo non manca. «Dobbiamo utilizzare il nostro punto forte, cioè giocare palla a terra. Se imponiamo il nostro gioco, credo che non ce ne sarà per nessuno. Abbiamo incontrato squadre fisiche, ma con le nostre idee tattiche abbiamo portato a casa le gare». L’entusiasmo si percepisce chiaramente. «In questo momento abbiamo tanta fiducia nel gruppo che abbiamo costruito dalla prima partita, dall’inizio della preparazione, anzi dall’anno scorso. Siamo ripartite ancora più forti. Si respira un’aria spensierata, con tanta fiducia e consapevolezza in quello che siamo e che siamo riuscite a creare».

Carica tifosi La Giugliano non fa drammi per il fatto che purtroppo si debba giocare a Latina. «L’emozione è tanta anche se l’abbiamo già provata nei preliminari. Da squadra abbiamo già dimostrato il nostro valore. A Latina mi aspetto un grande pubblico, abbiamo bisogno di loro. Non vediamo l’ora di giocare».

Per una Champions da assaporare, c’è anche una finale di Supercoppa italiana che incombe. Com’è noto, il 5 novembre a Parma si giocherà la sfida tra la Roma e la Juventus. Perciò da domani sarà aperta la prevendita per l’acquisto dei biglietti.