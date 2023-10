Champions donne: per la Roma Psg, Bayern e Ajax

Urna assai poco fortunata per le giallorosse di Spugna

Ieri si sono svolti anche i sorteggi dei gironi della Champions League femminile : urna assai poco fortunata per la Roma, come riporta La Gazzetta dello Sport , con le ragazze di Spugna se la vedranno con Bayern, Psg e Ajax .

