Champions donne: 3-0 al Vorskla

Ieri la Roma femminile di Alessandro Spugna ha fatto il suo esordio stagionale in Champions League , superando per 3-0 le ucraini del Vorskla Poltava nel match di andata del Round 2, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport .

Per le giallorosse reti di Viens, Giugliano e Giacinti. Ora si tratta di difendere il vantaggio nella sfida di ritorno, in programma il 18 ottobre (sempre al Tre Fontane, causa un problema di campo delle avversarie), per poter così accedere alla fase finale a giorni della competizione.