Cetin si candida a giocare subito. Higuain convocato

Il Galatasaray farebbe carte false per averlo in prestito fino a giugno (ma pensa anche a Juan Jesus). la Roma valuta, intanto Fonseca può schierarlo stasera subito titolare. Parliamo di Mert Cetin, 23 anni, che potrebbe essere la chiave di volta della difesa a tre, come riporta La Gazzetta dello Sport.

In alternativa, potrebbe giocare anche come terzino destro, avanzando Florenzi o rilanciando Perotti.

In casa Juve, Gonzalo Higuain regolarmente convocato, ma dovrebbe partire dalla panchina: Sarri è intenzionato a scegliere Dybala come partner di Ronaldo, con Ramsey dietro le punte.