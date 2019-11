Cetin punta subito il Napoli: “Voglio imitare Sergio Ramos”

L’impressione è che con queste 9 lettere faremo bene a familiarizzare. Mert Cetin. D’altronde, chi è nato il primo gennaio dà l’idea di essere uno a cui piace voltare pagina, lasciandosi le scorie del passato dietro alle spalle. Come riporta La Gazzatte dello Sport, il difensore centrale turco, ad appena 22 anni, da domenica scorsa – esordio assai positivo contro il Milan – ha scoperto gli intensi riflettori che Roma sa regalare. Nel dopo partita di Udine, Paulo Fonseca ha già ufficializzato la scelta di Cetin titolare contro il Napoli. D’altronde, il ragazzo ha mostrato subito personalità: “Il mio idolo è Sergio Ramos, ma io sono Cetin, e nel giro di un paio d’anni riuscirò a far conoscere il mio nome in tutto il mondo del calcio”. Non è un caso che ci siano già tanti compagni a garantire per lui, il più importante dei quali probabilmente è Dzeko. In fondo, è uno che di difensori se ne intende, no?