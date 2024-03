Certezza Lukaku, Ha due obiettivi: 300 gol e Roma al quarto posto

Il problema all’anca sembra oramai messo definitivamente da parte. Altrimenti quelle cose non le fai, con la torsione del corpo e il tocco di esterno a regalare un assist al bacio per il secondo gol di Tielemans. Ed invece Romelu Lukaku a Wembley, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, ha dimostrato di star bene, anche molto bene, proprio mentre la Roma era in ansia per un’amichevole che non serviva a nulla. Già, perché perdere Big Rom adesso avrebbe voluto dire quasi rinunciare ai sogni di gloria, visto il contemporaneo infortunio di Azmoun e il ritorno di Abraham che ancora non si sa come e quando potrà essere utile. Ed invece no, tra due giorni a Lecce al centro dell’attacco ci sarà ancora il centravanti belga. E con lui la Roma andrà a caccia del sogno Champions. Che oggi vuol dire anche quinto posto, ma poi non si sa mai ed allora è meglio alzarsi ancora un po’ più su, centrando il quarto. Tra l’altro, Lukaku insegue un record personale non banale, quello dei 300 golsegnati con i club. L’ultima rete l’ha messa a segno a Monza, ad inizio mese, ed è stata la 298 del suo percorso. Il traguardo è lì, ad un passo, e Romelu vorrebbe tagliarlo già a Lecce, tra due giorni, magari con una doppietta decisiva. Del resto, i salentini gli portano anche fortuna, considerando che in 5 confronti diretti non ha mai perso (4 vittorie e un pareggio). Ma, soprattutto, Romelu gli ha segnato tre reti, tra cui quella splendida dell’andata, che è valsa la vittoria per la Roma al 94° e una sua corsa sotto la Curva Sud rimasta iconica. Anche perché Lukaku sa bene che se c’è una sola possibilità di restare ancora a Roma quella è legata allo sbarco in Champions del club giallorosso. Senza sarebbe impossibile, con ci si potrebbe anche pensare. Ed allora Lukaku si è messo in testa di tagliare anche quello di traguardo, di prendere per mano la Roma e di portacela lui nell’Europa che conta.