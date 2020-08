Napoli, centrocampo stellare con Fabian e Zielinski. E Gattuso vuole Veretout

Il centrocampo del futuro del Napoli ha già dei connotati precisi, Zielinski e Fabian Ruiz saranno i punti di forza della mediana di Gattuso, mentre Cristiano Giuntoli è impegnato sul mercato per ingaggiare Jordan Veretout in modo da garantire all’allenatore un centrocampo di livello e di qualità, riporta “La Gazzetta dello Sport” Le intenzioni non mancano, dunque, ma resta da convincere la Roma con la quale si sta lavorando ad una doppia operazione: insieme al centrocampista francese dovrebbe arrivare a Napoli anche Under.

Gattuso in mezzo il tecnico vuole un giocatore che sappia lavorare col fisico e abbia un buon palleggio. L’identikit risponde proprio a quello di Veretout, anche in previsione di un cambiamento tattico che si potrebbe rendere necessario per avere in campo, contemporaneamente, Osimhen e Mertens. Il Napoli che sta nascendo avrà proprio nel centrocampo il reparto di maggiore intensità e che Giuntoli vuole render top con l’ingaggio di Veretout. Un acquisto che relegherebbe Demme e Lobotka in panchina e creerebbe qualche difficoltà a Gattuso nelle scelte. Ma l’abbondanza non è mai stato un problema per il tecnico napoletano.