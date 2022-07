Celik senza freni: “C’è Karsdorp? Lo so, ma sono qui per fare il titolare”

Dici personalità e dici Zeki Celik, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Il laterale turco, che ieri si è allenato per la prima volta a Trigoria con Mourinho e i nuovi compagni e non si è fatto problemi a dire quello che, in genere, i calciatori pensano ma non hanno il coraggio di rivelare: è venuto a Roma per giocare e non per fare il comprimario. Sa perfettamente, l’ex Lille, che in giallorosso c’è un titolare come Karsdorp, che ha chiuso la stagione con 51 presenze, e sa che non sarà facile togliergli il posto, ma è comunque pronto alla competizione. E lo dice a chiare lettere: "Sono qui per fare il titolare, so che c’è Karsdorp che ha fatto bene e ha anche vinto una coppa. Sarà una bella concorrenza, anche per i tifosi, ma io come tutti i calciatori voglio giocare".