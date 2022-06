Celik, offerti 7 milioni più bonus. Piace Ndicka, il Lecce su Diawara

In uscita Pinto è al lavoro per piazzare soprattutto Kluivert e Veretout

Redazione

Non solo Frattesi, non solo Nicolò Zaniolo, ma anche tanti altri nomi, in entrata e in uscita, su cui Tiago Pinto sta lavorando in quel di Milano.

La pista più calda, in entrata, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, è quello che porta al turco Celik del Lille: la Roma è arrivata ad offrire 7 milioni più bonus e la sensazione è che nelle prossime ore la situazione possa finalmente sbloccarsi.

Altro nome in entrata è quello del francese dell’Eintracht Francoforte Evan Ndicka, 22 anni, difensore centrale di piede sinistro, che può essere un’alternativa al più caro Senesi del Feyenoord. In uscita, invece, Pinto è al lavoro per piazzare soprattutto Kluivert e Veretout, le cui cessioni potrebbero portare nelle casse giallorosse circa 30 milioni.

Capitolo Diawara e Carles Perez: entrambi interessano al Valencia, più il secondo del primo. La Roma vorrebbe ricavarci dei soldi, altrimenti potrebbe inserirli nella trattativa per Guedes. Per Diawara, però, nelle ultime ore si sono create delle alternative anche in Italia: piace al Lecce, lo stipendio da 2 milioni, però, non aiuta.