Celik, la garanzia turca: “Sono un lottatore e non mi stanco mai”

E' l'alternativa a Kardorp e spiega che il suo riferimento è Walker del City

Redazione

Lo sguardo è quello di un ragazzo al primo giorno di scuola. Comprensibile perciò ——_che. pur non mancando di rispetto a Lilla, possa dire. "Roma è sempre una grande città e so già che la Roma è un grande club. Sono molto felice di essere qui". il primo vero giorno giallorosso di Mehmet Zeld Celik, in fondo, è tutto qui. in questa emozione a pelle per essere entrato a far parte dei club giallorosso, che per averlo ha speso circa 7 milioni più i 15% su une eventuale rivendita. In carriera, per il terzino turco, è un vero balzo în avanti, visto anche }e origini non certo agiate in cui affonda le radici.

Ultimo di nove fratelli, figlio di un muratore e di una casalinga, da bambino Cetik collaborava in famiglia, aiutando con le faccende domestiche. Ma il sogno del calcio gli era entrato dentro da tempo, così tempo fa raccontava: "Dormo con il calcio e mi sveglio con il calcio. Rivedo tutte le partite. Non mi stanco mai di lavorare e svolgo costantemente dei lavoro extra per migliorare me stesso". Per Questo | modelli che ha preso come punti di riferimento calcistici non sono banali. Il primo è il terzino destro del Manchester City Kylie Walker. "Lo guardo dal tempi del Tottenham. A volte Guardiola lo posiziona al centro della difesa, come è successo anche a me", ha raccontato Cellk.

Inutile dire. però, che l'emozione più grande è lavorare con Mourinho: "Sono molto emozionato, in realtà ci eravamo già conosciuti in passato, ma avrò l'occasione di conoscerlo meglio. Ho visto molte partite della Roma perché mi piace davvero".

Celik non teme di lanciare la sfida a Karsdorp. "Il mio obiettivo personale è essere titolare sempre e dare il mio contributo alla squadra. Vedrete che non mi stanco mai, che lotto sempre, che dò tutto per la squadra".