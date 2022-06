Celik, ci siamo. In mediana oltre a Frattesi c’è Sabitzer

Smentita l’idea Torreira, l’altro nome monitorato è Houssem Aouar

In casa Roma, per il centrocampo, c’è tanto che bolle in pentola, come riporta La Gazzetta dello Sport. Il reparto avrà un restyling completo, anche per via delle uscite di Diawara (altrimenti non si allenerà più in gruppo), Veretout, Villar e Darboe, senza contare che Cristante ha molte offerte. La pista che porta a Frattesi resta viva e calda, ma non è escluso che – pur con Matic già tesserato – ci si fermi qui. Così sono monitorati due giocatori importanti.

Il primo è Marcel Sabitzer, austriaco, 28 anni, ex Lipsia, che nel Bayern Monaco in questa stagione ha giocato un migliaio di minuti e quindi può essere ceduto, nonostante il contratto in scadenza nel 2025, per una cifra intorno ai 15-20 milioni. Smentita l’idea Torreira, l’altro nome monitorato è Houssem Aouar, 23 anni, centrocampista del Lione che invece, pur essendo in scadenza nel 2023, viene offerto per non meno di 25 milioni.

Insomma, le grandi manovre proseguono, ma con un sogno segreto: Rodrigo de Paul, ex Udinese, ora all’Atletico Madrid. per lui però la quotazione salirebbe intorno ai 40 milioni, cifra che al momento il club giallorosso non intende spendere, nonostante l’argentino offra una duttilità tattica straordinaria.