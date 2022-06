Celik al fotofinish: ora tra bonus e rivendita c’è la chiave per chiudere

Zeki Celik continua ad essere un giocatore del Lille e non della Roma, anche se poi gli indizi portano tutti verso la casa giallorossa. Insomma, ci sarà probabilmente da soffrire un po', ma l'operazione alla fine potrebbe essere conclusa anche in questi giorni, se non addirittura in queste ore. Oggi, per esempio, potrebbe essere un giorno decisivo. A spingere - sottolinea Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport' - è soprattutto Celik, che dopo la telefonata ricevuta da José Mourinho oltre due settimane fa ha oramai deciso di voler sbarcare in giallorosso. Con il giocatore i Friedkin hanno trovato l'accordo totale, il terzino turco dovrebbe firmare un contratto quinquennale (scadenza 2027) a circa due milioni di euro a stagione.