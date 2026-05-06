Celik abbassa le richieste: adesso può rinnovare. Spera anche Pellegrini

I rinnovi di contratto di alcuni giocatori rimangono un tema caldo e Gasperini lo ha ribadito anche lunedì dopo il successo contro la Fiorentina. Oltre a Pellegrini salgono le quotazioni di Celik che gode ancora del Decreto Crescita e sembra ora disposto ad abbassare le richieste. In attesa della scelta del nuovo direttore sportivo (Manna e D'Amico i profili più gradit), il tecnico ha annotato due nomi in cima alla lista: Nusa del Lipsia e Summerville del West Ham. Gli Hammers sono vicini alla retrocessione e potrebbero ritrovarsi a dover cedere l'olandese assistito peraltro dalla stessa agenzia di Malen, scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport. Occhi anche in Italia dove è monitorato da tempo Doumbia del Venezia, il centrocampista piace pure al Benfica di Mourinho.